شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات وزارة التعليم للمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت المديريات التعليمية، تعليمات للإدارات التعليمية بشأن الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2023/2024، كالتالى:

- الالتزام بالزى المدرسى الجميع الصفوف.

- يمنع تماما اصطحاب التليفون المحمول داخل المدرسة وسوف يتم مصادرة أى هاتف المدرسة بالإضافة لتوقيع العقاب علي الطالب حسب لائحة المدرسة تليفون يتم ضبطه داخل.

- يمنع تماما مغادرة المدرسة أثناء اليوم الدراسى.

- يمنع تواجد الطلاب فى الطرقات والفناء إلا في الوقت المخصص لذلك، وبمصاحبة المدرس المختص.

- المرور اليومي والجولات الميدانية لمدراء العموم والوكلاء والتناوب علي المدارس لمتابعة جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد وإعداد تقرير عن الزيارة وتسليمه إلى مكتب وكيل المديرية وكذلك المتابعة.

- ضرورة المتابعة اليومية لموقف استلام الكتب من مخازن المركزي وتسليمها للإدارات التعليمية لتوزيعها علي الطلاب أول يوم دراسي.

- ضرورة التوعية للطلاب بشكل دائم علي وسائل الأمن والسلامة وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء وخاصة سقوط الأمطار وعدم شراء الأطعمة من البائعة الجائلين مع غلق أبواب المدارس أثناء اليوم الدراسى.

- التأكيد علي ضرورة متابعة الغياب اليومي للطلاب وتسجيله الكترونيا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمي الغياب والمنقطعين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.