شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية عن نفسه وعن أعضاء النيابة بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وللشعب المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.
ودعا رئيس الهيئة في تهنئته الله عز وجل في تلك الذكرى العطرة أن يعيدها على رئيس الجمهورية بالصحة والعطاء، وأن يكلل مسيرته بالتوفيق والسداد وأن يعيدها على الشعب المصري بأسره بالخير واليمن والبركات.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز