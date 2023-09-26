أول تعليق من السيسي على وقائع هروب لاعبين مصريين إلى الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ما أثير خلال الفترة الماضية في أكثر من مناسبة بشأن هروب لاعبين مصريين خلال مشاركتهم في بطولات خارجية.

وقال السيسي، خلال الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، اليوم الثلاثاء: اللي بيتم لا يتم تقديمه وإظهاره وتسويقه للناس بشكل مناسب، وده جهد بيأكد أن كل القطاعات الموجودة في الدولة محل دعم واهتمام لتحقيق أهداف هذا القطاع.

وأضاف الرئيس: لما ييجي النهادرة يتقال إن في شاب أو شابين سابوا مصر وراحوا، ليه أنا النهاردة متكلمتش في الموضوع ده بجلاء ووضوح وشكل مباشر لكل الناس.

وتابع الرئيس السيسي: لما اتكلمنا في بداية الفترة الأولى قولنا أفكار إدارة مراكز الشباب لا قبل لنا بها وقولت لازم نشوف صيغة مالية أخرى للتعامل مع الوضع كان في أكثر من 4000 مركز شباب محتاج إعادة تأهيل.

وواصل: الدولة مش هتقدر كل شوية تدخل تعمل تكلفة مالية ضخمة لرفع كفاءة المراكز دي، محتاجين نقول بنرعى أبطالنا إزاي، أنا عارف، بس أنا عايز الناس تعرف، عشان هما بيسمعوا جانب إن ابننا مشي وسابنا عشان مش مهتمين بيه، لأ.

واستطرد: أحب أقول النقطة دي عشان المواضيع دي بتمثل نقطة مش طيبة في نسيج الجهد اللي بتبذلوه، وفي كل الجوائز التي كانت تقدم لكل أبطالنا ده رقم لا يعبر عن تقديرنا ليهم ويستحقوا أكتر من كده، لكن بردوا الرقم مش متواضع أوي.