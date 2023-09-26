صور- تفاصيل إزالات ألماظة بمصر الجديدة لتوسعة طريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تواصل محافظة القاهرة من خلال حي مصر الجديدة أعمال حصر وإزالة 66 عقارا في منطقة ألماظة بعد صرف التعويضات المناسبة للسكان.

وتأتي أعمال الحصر والإزالات كمرحلة ثانية ضمن أعمال إزالات شارع حسين كامل سليم التي انتهت المحافظة من مرحلتها الأولى بشكل كامل.

كما تأتي أعمال الإزالة في إطار إعادة تخطيط المنطقة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

وأوضح مصدر بمحافظة القاهرة أن أعمال الإزالات هدفها توسعة طريق حسين كامل سليم في منطقة ألماظة.

وأوضح المصدر، في تصريحات لمصراوي، أن هذا الطريق له أهمية كبيرة حيث يربط امتداد طريق السويس بمنطقة مصر الجديدة.

كما يعمل هذا المشروع عقب الانتهاء منه بشكل كامل على حل أزمة الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.