"خطفني وعمل معايا الغلط".. تفاصيل هتك عرض طفل في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت النيابة العامة بشمال الجيزة، تفاصيل التحقيقات في واقعة خطف طفل وهتك عرضه عنوة على يد سائق في منطقة الوراق، قبل أن تحيله إلى محكمة الجنايات لنظر محاكمته.

وأسندت النيابة العامة، للسائق تهمة هتك عرض طفل بالقوة مستغلا صغر سنة وانعدام مقاومته، وتعدي عليه بالإكراه.

وأوضحت تحقيقات النيابة أنه في يوم 11 مارس الماضي، قام المتهم "كريم.م.ف" 22 سنة، سائق، بخطف الطفل "يحيي. ح"، الذي لم يبلغ من العمر 12 سنة، بالإكراه، مشيرة إلى أنه انتزعه عنوة لمكان خال من الآدميين مستقلا دراجة توكتوك.

وأمام النيابة العامة قال الطفل المجني عليه، إنه كان متجها إلى محل عمل والده، فوجئ بالمتهم يجذبه ويكمم فاه داخل توكتوك، موضحا أنه اصطحبه لمكان خال من الآدميين، وقام بالتعدي عليه في منطقة الوراق، "خطفني وعمل معايا الغلط".

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "كريم.م.ف" 22 سنة، سائق، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمة خطف طفل وهتك عرضه عنوة بالوراق، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3481 لسنة 2023 الوراق.