صور| الداخلية تنظم قوافل إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية على الأسر الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" تجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال، وتوزيع عبوات تحتوي على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (الإسكندرية - الشرقية – المنوفية – الغربية - البحر الأحمر – أسوان – جنوب سيناء – الأقصر - المنيا)، تعزيزًا لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

وتم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية التي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.