رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

هنأ المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

ودعا المستشار حافظ عباس في برقية التهنئة " أن يعيد تلك الذكرى العطرة على الرئيس بموفور الصحة والعطاء وأن يُكلل مسيرته بالتوفيق والسداد، وأن يعيدها علينا جميعا وعلى الشعب المصري العظيم بأسره بالخير واليمن والبركات.

واختتم برقيته "حفظ الله مصر وقيادتها وشعبها.. وكل عام وأنتم بخير".