أخبار مصر

قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالمولد النبوي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يهنئ المستشار الجليل مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وجاء في بيان الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة على الرئيس السيسي بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير".

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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