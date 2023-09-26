شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى أمام الرئيس السيسى: 22مليار جنيه لتطوير مراكز الشباب فى 9سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة جدا لتطوير مراكز الشباب في المحافظات، وكان الوضع قبل 2014 صعب وحمل مشاهد غير لائقة لمراكز الشباب، رغم أن مركز الشباب أحد المؤسسات المهمة في المدن والقرى.

واستعرض أشرف صبحي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة "حكاية وطن" ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بمحافظة الإسماعيلية، الطفرة الإنشائية في البنية التحتية الشبابية والرياضية في مصر خلال 9 سنوات، وقال الوزير: "التكلفة الإجمالية لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب بالمحافظات وصلت إلى 22 مليار جنيه، منذ 2014 وحتى 2023، بواقع 4295 إنشاء وتطوير ملاعب خماسية وقانونية، وإنشاء وتطوير مدن شبابية ورياضية بجانب تطوير الاستادات بواقع 6 استادات خدمت بطولة الأمم الأفريقية في 2019، وإنشاء وتطوير 14 صالة مغطاة، وإنشاء تطوير أندية متحدة الإعاقة".

وتابع أشرف صبحي: "نراعي كل الطبقات المجتمعية في مراكز الشباب، ومصر قبل 2011 و2014 كان بها فيها 42 حمام سباحة على نفقة الدولة، ونحن بدأنا من المفهوم الجديد مع القطاع الخاص وجرى إنشاء 191 حمام سباحة جديدة غيرت شكل ومفهوم وثقافة القرى والمدينة وتدار بالقطاع الخاص".

وأكمل: "حياة كريمة ساعدتنا على القفز بشكل سريع جدا لمراكز الشباب، وجاري إنشاء 1039 مركز شباب ضمن المبادرة بالمرحلة الأولى منهم 266 مركز شباب جديد، ومن المتوقع إضافة 900 مركز شباب بالمرحلة الثانية، كما أن حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة لقطاع الشباب والرياضة وصل إلى 13.7 مليار جنيه".

وأشار إلى أن تعاون وزارة الشباب والرياضة مع وزارات "التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة، والأكاديمية الوطنية للتدريب"، لتطبيق منهجية التكامل والشراكة وإتاحة الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية لجميع المصريين، متابعا: "لابد من التوسع في حجم الأنشطة الموجودة، لذلك وصلنا إلى 5748 برنامج أتاحت 137.7 مليون فرصة استفادة من النشء والشباب والرياضيين، و15.3 مليون متوسط فرص مشاركة النشء والشباب والرياضيين سنويا.