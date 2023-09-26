شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى ينيب وزير الدفاع للمشاركة فى إحياء ذكرى رحيل الزعيم جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمشاركة فى إحياء الذكرى السنوية لوفاة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر .

وقام الفريق أول محمد زكى بوضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.

كما التقى بأسرة الزعيم الراحل ونقل لهم إعتزاز وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وما قدمه من خدمات لمساندة الشعوب فى تطلعاتها نحو الحرية والإستقلال .

وأكد القائد العام للقوات المسلحة أن التاريخ المصرى يزخر بما حققته ثورة يوليو المجيدة من إنجازات حمل لواءها الرئيس جمال عبد الناصر ، مشيراً إلى أن مصر اليوم تصنع معجزة حقيقية بإرادة حرة قوية فى مواصلة المسيرة التنموية والحضارية وخلق مجتمع آمن يشعر فيه المواطن

بالعزة والكرامة .