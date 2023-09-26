شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر من الحمل بعد سن الـ 35 عاما.. تعرف على الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان السيدات من الحمل بعد سن الـ 35 عاما وذلك لأن السيدات يتعرض لمضاعفات ومشكلات صحية كبيرة. وأضافت وزارة الصحة والسكان أن المشاكل الصحية التى يتعرضن لها السيدات تتمثل فى: تسمم الحمل ارتفاع الضغط الإصابة بمرض السكر النزف قبل الولادة تعسر الولادة انفجار الرحم النزف بعد الولادة

الحمل بعد سن ال35 عاما

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