شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: ملتقى توظيف يوفر 690 فرصة عمل.. وعقود لذوى الهمم بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل اليوم، الثلاثاء، افتتاح مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر، ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، يوفر 690 فرصة عمل فى مختلف التخصصات الفندقية، في 48 منشأة سياحية في مدينة الغردقة، وسفاجا، ومرسي علم، والقصير، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بالتعاون مع "مشروع قوى عاملة مصر"، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى بما يساهم في الحد من معدلات البطالة ويحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ضمن برامج التدريب المجانية التى توفرها الوزارة.

وأوضح هارون عبد العزيز مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر في تقرير للوزارة، أن ملتقى التوظيف ، بدأت فعالياته صباح اليوم الثلاثاء،الموافق 26 سبتمبر 2023 باحد فنادق الممشى السياحي بالغردقة، وقال إن الملتقى فرصة التقى فيها أصحاب الأعمال،وممثلى الشركات، مع الباحثين عن عمل من الشباب، لعرض فرص التشغيل، وشروطها، وتوعية الشباب باحتياحات سوق العمل ،وطرق التقديم فيها، وأهمية توعيتهم بتنمية مهاراتهم بحسب متطلبات "السوق"، وإن توجيهات الوزير شحاتة التحقق من "مصداقية فرص العمل" واستلام "العقود" والتواصل مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم، ومراقبة تطبيق القانون خاصة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، وذلك فى ضوء الجمهورية الجديدة وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل الدعم للشباب من الجنسين، مضيفا أن الفرص متاحة لجميع الأعمار والمؤهلات، وغير ذوي المؤهلات والخبرة من سن 18 وحتى 50 سنة، ومضيفاً أن الملتقى شهد تسليم منتجات من الدورات التدريبية على أسر أكثر احتياجا.

وأضاف مدير المديرية أنه على هامش فعاليات الملتقى جري تسليم 10 عقود عمل لذوى الهمم، فى مهن: مشرف غرف ، وعمال خزينة ، وعمال تجهيز وتحضير ، وعامل يونيفورم ، وسباك ، ومراقب أمن ، وفنى غلايات ، كما جرى تسليم 15 شنطة ملابس لشباب من منتجات متدربات برامج التفصيل والخياطة بالمراكز الثابتة والوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ، والتى توفرها المديرية للشباب من الجنسين بالمجان طوال العام على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وذلك فى إطار سياسة الوزارة لدمج ذوى الهمم فى سوق العمل وتدريبهم للاستفادة من قدراتهم وامكانياتهم فى تنفيذ خطط التنمية.