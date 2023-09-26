شكرا لقرائتكم خبر عن المطران سامى فوزى يحتفل بتخريج شباب المراحل الدراسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور سامي فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الكنيسة الأسقفية بالجيزة لحضور القداس الإلهي والاحتفال بتخريج شباب المرحلة الابتدائية والإعدادية، وذلك بحضور القس ميشيل راعى كنيسة الراعى الصالح الأسقفية بالجيزة.

وتحدث القس ميشيل أثناء القداس الإلهى عن أهمية العيش بطهارة وأن نضع قلوبنا أمام الله ونعيش حياة الأمانة، كما فعل يوسف خلال خدمته في أرض مصر فكان رجلًا ناجحًا.

وقدم رئيس الأساقفة شهادات التخرج والهدايا لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية بمناسبة تخرجهم من المراحل الدراسية، إذ هنىء المطران الطلاب على اجتيازهم الاختبارات النهائية بنجاح.

الجدير بالذكر أن رئيس الأساقفة كان قد زار الكنيسة الأسقفية بالجيزة العام الماضي لصلاة القداس الإلهي وتثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة.



المطران مع شباب المراحل الدراسية



جانب من لقاء المطران مع شباب المراحل الدراسية