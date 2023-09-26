شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع المخلفات بشارع سكة المصانع بناهيا استجابة لشكاوى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين القاطنين بشارع سكة المصانع ببرك الخيام بقرية ناهيا، بشأن قيام مخالف بكشط الأرض الزراعية وإلقاء المخلفات بالطريق العام وإعاقة الحركة المرورية.

ودفعت محافظة الجيزة على الفور بالأجهزة والمعدات وتم رفع جميع المخلفات محل الشكوى وفتح الطريق أمام الحركة المرورية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يُذكر أن الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة تلقت مؤخرا شكوى عدد من المواطنين بشأن وجود تعديات على الطريق العام ومخالفات لعدد من المحال والباعة الجائلين المفترشين للطريق العام بشارع الجمعية الزراعية ببشتيل البلد.

ودفعت المحافظة من خلال مركز ومدينة أوسيم حملة للتعامل مع الشكوى، وتم رفع كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات المقاهي وتم مصادرة المحتويات والمخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.