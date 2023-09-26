شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تصدر تنبيها للمتقدمين لمنحة الماجستير بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نبهت وزارة الاوقاف على جميع الأئمة والواعظات والإداريين الآتى أسماؤهم الذين تقدموا بأوراقهم للحصول على منحة الماجستير التي تقدمها الوزارة بالمشاركة مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية، التوجه يوم الأربعاء الموافق 4/ 10/ 2023 م إلى مقر المعهد العالى للدراسات الإسلامية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا؛ لاستكمال البيانات، وملء الاستمارة الخاصة بالمعهد، وإنهاء الإجراءات، ومن يتخلف عن الحضور يعتبر متنازلًا عن المنحة.





الاسم المديرية الوظيفة1. محمود شريف فتحي نصر الإسكندرية إمام وخطيب

2. محمود محمد نوار عبد الله الإسكندرية إمام وخطيب

3. محمد نبيل محمد رياض العربى الإسكندرية إمام وخطيب

4. محمد السيد عبد الرحمن حسن الإسماعيلية إمام وخطيب

5. أحمد محمد محمد السلاوى الإسماعيلية إمام وخطيب

6. عبد الرحمن سعد معوض أحمد أسوان إمام وخطيب

7. أحمد محمود حسين شمردن أسيوط إمام وخطيب

8. أحمد حمدي حسين محمد أسيوط إمام وخطيب

9. ربيعي حسن عبد المعبود على أسيوط إمام وخطيب

10. وليد حجاج أحمد سعيد الأقصر إمام وخطيب

11. محمد محمود مصطفى أحمد الأقصر إمام وخطيب

12. مصطفى عبد الفراج أحمد محمود الأقصر إمام وخطيب

13. مصطفى عبده قطب سلامه البحيرة إمام وخطيب

14. صابر فرج عبد الستار حنفي البحيرة إمام وخطيب

15. عبد الرحمن عبد القادر إسماعيل عبد العليم بني سويف إمام وخطيب

16. أحمد شحاته محمد حسان بني سويف إمام وخطيب

17. حسام منصور محمد متولي أمين بني سويف إمام وخطيب

18. حسين أحمد سيد أحمد بني سويف إمام وخطيب

19. حجاج عرفات محمد خليل بني سويف إمام وخطيب

20. حماده جمعه راشد عثمان بني سويف إمام وخطيب

21. محمود محمد نادي فرج بني سويف إمام وخطيب

22. أحمد محمد محمود أبو العلا بور سعيد إمام وخطيب

23. عماد خضر حسن محمد جنوب سيناء إمام وخطيب

24. على طاهر إبراهيم السيد جنوب سيناء إمام وخطيب

25. سراج الدين محمد محمد سيف عطية الجيزة إمام وخطيب

26. محمد السيد طه عبده الجيزة إمام وخطيب

27. هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز الجيزة إمام وخطيب

28. محمود إسماعيل عويس السيد الجيزة إمام وخطيب

29. محسن محمد نور عبد الفتاح الدقهلية إمام وخطيب

30. قاسم أحمد الشحات رمضان الدقهلية إمام وخطيب

31. أسعد عبد الحميد حسين عبد الحميد الدقهلية إمام وخطيب

32. محمد السعيد محمد كيوان الدقهلية إمام وخطيب

33. أحمد السيد عبده محمد الشوربجي الدقهلية إمام وخطيب

34. حازم عزت على حميد سوهاج إمام وخطيب

35. جمال الدين برعي عبد السميع سوهاج إمام وخطيب

36. محمود عبد المنعم محمود سوهاج إمام وخطيب

37. أحمد خلف أحمد يوسف سوهاج إمام وخطيب

38. محمد محمد أحمد إسماعيل الحديدي الشرقية إمام وخطيب

39. السيد وجيه محمد الشحات أحمد الشرقية إمام وخطيب

40. محمود محمد يوسف على الشرقية إمام وخطيب

41. محمود رجب عبد العزيز محمد الشرقية إمام وخطيب

42. إبراهيم أحمد محمد عطية الشرقية إمام وخطيب

43. مجاهد وحيد مجاهد عبد الغني الشرقية إمام وخطيب

44. عبد الخالق بهجت عبد الله علي الشرقية إمام وخطيب

45. عبد الحليم صلاح عبد الحليم ناصف الغربية إمام وخطيب

46. سعد محمد أبو العز عبد الرحمن الغربية إمام وخطيب

47. محمد منصور عبد الجليل منصور الغربية إمام وخطيب

48. محمد محمد محمد أبو الحسايب الغربية إمام وخطيب

49. إسماعيل عبد الغني السعيد المسلمي الغربية إمام وخطيب

50. محمد محمد عزب الشيخ الغربية إمام وخطيب

51. محمد فؤاد عبد الحليم المر الغربية إمام وخطيب

52. محمد على عبد الخالق الجمال الغربية إمام وخطيب

53. مجدي محمد المحمدي مراد الغربية إمام وخطيب

54. حماده رجب محمد نجم الغربية إمام وخطيب

55. محمد عبد التواب محمود عبد العليم الفيوم إمام وخطيب

56. فتحي محمد فتحي محمد الفيوم إمام وخطيب

57. محمد مختار محمد رياض الفيوم إمام وخطيب

58. عبد الله شعبان على قطب الفيوم إمام وخطيب

59. محمد إبراهيم محمد إبراهيم حسين القاهرة إمام وخطيب

60. عبد الرحمن شريف عبد الرحمن محمد القليوبية إمام وخطيب

61. محمد علي حامد على القليوبية إمام وخطيب

62. هاشم السيد هاشم عبد العزيز القليوبية إمام وخطيب

63. محمد أحمد فتوح مصباح كفر الشيخ إمام وخطيب

64. إبراهيم حسن علي محمد كفر الشيخ إمام وخطيب

65. ممدوح كمال راغب المرسى الأشقر المنوفية إمام وخطيب

66. محمد أحمد حمدي خفاجي المنوفية إمام وخطيب

67. محمود عبد الغفار محمد عبد الهادي المنوفية إمام وخطيب

68. محمد محمود محمد الفرماوي المنوفية إمام وخطيب

69. عصام محمد أبو العزم القلشي المنوفية إمام وخطيب

70. محمد حامد السيد إبراهيم المنوفية إمام وخطيب

71. علاء حسن محمد حسن المنيا إمام وخطيب

72. محمد أحمد سلطان حماد المنيا إمام وخطيب

ثانيًا : الواعظات :

الاسم المديرية الوظيفة

73. أسماء محمد أبو المعاطي البنا الغربية واعظة

74. إيمان محمد أبو المعاطي البنا الغربية واعظة

75. انتصار السعيد علي علوان الغربية واعظة

ثالثًا : الإداريون :

م الاسم المديرية الوظيفة

76. فوزي السيد محمود أبو جمال الديوان العام إداري

77. أحمد فؤاد محمد حسن الديوان العام إداري

78. هيثم عبد البديع كامل عبد الله الديوان العام إداري

79. أمينة أشرف عبد اللطيف الديوان العام إداري

80. شيماء حسني عاشور السيد الديوان العام إداري

81. أحمد فايز شعبان كامل البحيرة إداري

82. مصطفى محمد محمود عبد الوهاب قنا إداري

83. محمد الصادق شعبان عبد الحليم جاد أسيوط إداري

84. صفوان توفيق محمود سلطان المنوفية إداري

85. عطية عبد العليم عبد المنعم عبد الهادي الدقهلية إداري

86. محمد فاروق مسعود عبد المعطي المنيا إداري

87. جمال إبراهيم عبد الله أحمد الإسماعيلية إداري