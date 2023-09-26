شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لوزير التعليم الخميس المقبل لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخميس المقبل مؤتمرا صحفيا بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة باستعدادات الوزارة للعام الدراسى الجديد 2023 - 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا على النحو التالى، يبدأ الفصل الدراسى الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024.