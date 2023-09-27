شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: تصريحات الرئيس السيسي عن جودة التعليم والتنافسية لها كل التقدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص جودة التعليم والتنافسية، لها كل التقدير وتؤكد صحة نهج نقابة المهندسين بخصوص ملف التعليم الهندسي، إذ تضع الجودة على رأس أولويات إصلاح هذا الملف، لأنه السبيل الوحيد لارتقاء المهنة وإصلاح أوضاع المهندسين.

حيث تحدث الرئيس ضمن جلسة "حكاية وطن" خلال فعاليات الاحتفال بتفوق جامعات مصر اليوم، حول أهمية تحقيق التوازن بين تخصصات التعليم واحتياجات سوق العمل، كما شدد على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وأن تكون التخصصات المتوفرة بالجامعات المصرية مغذية لمتطلبات سوق العمل، ليكون مسار التعليم بالجامعات متوافقًا مع متطلبات سوق العمل للقضاء على البطالة وإتاحة فرص عمل حقيقية.

وبدوره علق النبراوي :" في هذا الإطار، أرى أنه لابد أن تكون هذه الملاحظات الجادة على رأس أولويات مؤسسات الدولة المختصة.

ودعا نقيب المهندسين لاجتماع عاجل يضم المؤسسات المختصة والأطراف المهتمة بهذا الملف وعلى رأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، ونقيب المهندسين؛ لبحث سبل العمل والمُضي قدمًا في إصلاح هذا الملف، وضبط أعداد الخريجين بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وشدد النبراوي أن هذه الدعوة تأتي إنطلاقًا من مسئوليتنا في هذه القضية، وإدراكًا أن جودة التعليم وإصلاحه يستهدف القضاء على صفوف البطالة، فضلًا عن كونه هدف قومي لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل و تحقيق تطلعات الدولة المصرية فى مواكبة التطور العصري، و تنفيذ خطط مصر التنموية.