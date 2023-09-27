وزيري يقرر صرف مكافأة للعاملين بالمجلس الأعلى للآثار بمناسبة المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قرر الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صرف مكافأة 1000 جنيها، لكل فرد من العاملين بالمجلس، وصندوق إنقاذ آثار النوبة والمتحف المصري الكبير، وذلك على مسؤولية الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وكان الدكتور الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، قدم إلى أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، مذكرة للموافقة على صرف مكافأة لجميع العاملين بالمجلس.

وأوضح أن تلك المكافأة تأتي، لقرب حلول المولد النبوي الشريف، ودخول المدارس ونتيجة لما يبذله العاملون بالمجلس الأعلى للآثار من مجهودات كبيرة أثمرت عن الكثير من أعمال الترميمات والافتتاحات والاكتشافات الغير مسبوقة.

وأشار وزيري، أن ذلك نتيجة ما ٠يقومون به في مختلف التخصصات من مجهودات بارزة وأداء أعمالهم المكلفين بها على الوجه الأمثل.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن تلك المكافأة ستكون من الموارد الذاتية للمجلس الأعلى للأثار.