شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 27/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة العصر 12: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:04 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:22 ص
موعد صلاة الظهر 12:51 م
موعد صلاة العصر 4:16 م
موعد صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:10 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:42 م
موعد صلاة العصر 4:08 م
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:00 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:08 ص
وقت صلاة الظهر 12:34 م
موعد صلاة العصر 4:00 م
وقت صلاة المغرب 6:36 م
وقت صلاة العشاء 7:50 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر 12:40 م
موعد صلاة العصر 05: 4 م
موعد صلاة المغرب 6:43 م
موعد صلاة العشاء 7:55 م
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز