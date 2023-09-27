شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: نستقبل سنويا من 30 لـ40 ألف طالب مستجد بكليات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، جاهزية الجامعة لاستقبال الطلاب المستجدين والقدامى خلال العام الجامعى 2023 /2024، مشيرا إلى أن جامعة حلوان تستقبل حوالى 220 ألف طالب من ضمنهم استقبال من 30 لـ 40 ألف طالب خلال العام الجامعى الجديد بمختلف كليات الجامعة الواقعة داخل الحرم الجامعى أو خارجه بالزمالك والجيزة والمطرية.

وأضاف الدكتور السيد قنديل فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية للجامعة وكلياتها، لافتا إلى أن الجامعة شهدت أعمال تطوير مكثفة على مدار الأيام الماضية للمدن الجامعية والمبانى والمنشآت تزامنا مع استضافة فعاليات النسخة الثالثة عشر من أسبوع شباب الجامعات بمشاركة أكثر من 45 جامعة ومعهدا.

وتابع رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير كافة المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعى لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.

وأشار الدكتور السيد قنديل، إلى أنه فى إطار التحول الرقمى الذى تنتهجه الجامعة تم إعداد رابط لتوقيع الكشف الطبي على الطلاب المستجدين للحجز وتحديد الموعد تجنبا للزحام والتكدس بين الطلاب ويكون الكشف وفقا للكليات وذلك داخل مستشفى الجامعة، فضلا عن أن التسكين بالمدن الجامعية يتم أيضا من خلال رابط إلكترونى متاح للطلاب المغتربين الراغبين فى السكن سواء الطلاب القدامى أو المستجدين.