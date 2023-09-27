شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات تركيب عداد مياه بدل فاقد فى 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر
1- قيام العميل باستيفاء طلب تقديم الخدمة.
2- قيام العميل بسداد قيمة المعاينة.
3- قيام الفني بإجراء المعاينة والتأكد من فقد العداد.
4- إخطار العميل بسداد مقايسة تركيب عداد جديد والمديونية المستحقة على الاشتراك.
5- إصدار أمر شغل للفني لتركيب العداد الجديد وصرف العداد والمهمات من المخازن.
6- تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
وأوضحت الشركة المستندات المطلوبة لتركيب عداد جديد بدلاً من العداد المفقود على النحو التالي:
1- طلب من العميل أو المنتفع.
2- بطاقة الرقم القومي.
3- صورة آخر فاتورة استهلاك.
4- التليفون الأرضي والمحمول للعميل.
5- البريد الإلكتروني للعميل.
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