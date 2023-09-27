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تعرف على ضوابط السير على الطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية

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القاهرة - سامية سيد - شددت الإدارة العامة للمرور على اتباع العديد من الضوابط لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين على الطرق، خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

 

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

 

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

 

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

 

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

 

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

 

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

 

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

 

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

 

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

 

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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