شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: شبورة كثيفة وطقس حار على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما يشهد اليوم انخفاضا فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27.