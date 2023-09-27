شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء نص البرقية كالآتي: «يطيب لي سيادة الرئيس وأمتنا العربية والإسلامية تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف أن أبعث لسيادتكم بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة الجيزة، وقياداتها الشعبية والتنفيذية بأصدق التهاني القلبية المقرونة بأسمى آيات التقدير والولاء والعرفان، داعين المولى عز وجل، أن يديم على سيادتكم المزيد من التوفيق والتقدم ويكلل خطاكم وجهودكم البناءة لتواصلوا مسيرة عطائكم حتى يتحقق لمصرنا الغالية وشعبها العظيم طموحاته المنشودة نحو مستقبل زاهر».

كما بعث محافظ الجيزة برقيات تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف، ومفتي الجمهورية، أعرب فيها عن التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف، داعيا المولى سبحانه وتعالى أن يعيده على مصرنا الحبيبة والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لوطننا العزيز.

وتقدم المحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصري ولأهالي محافظة الجيزة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.