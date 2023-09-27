شكرا لقرائتكم خبر عن بدء احتفالية الأوقاف بالمولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف، بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك في الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفال تكريم بعض الشخصيات ممن أثروا في الفكر الإسلامي الرشيد بعلمهم وجهدهم وتقديرا لتفانيهم في العمل الدعوي.