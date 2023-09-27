شكرا لقرائتكم خبر عن دول عربية تفتح باب التسجيل الإلكترونى لموسم الحج 2024 الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية بعدد من الدول العربية؛ فى مقدمتها الكويت والإمارات وقطر ، فتح باب التسجيل الإلكتروني المركزي لموسم الحج 2024 اعتبارا من يوم الأحد المقبل ويستمر الباب مفتوحا حتى العاشر من نوفمبر، وذلك عبر تطبيق بوابة الأوقاف.

وفى الكويت أوضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف سلمان الكندرى إنه سيتم غلق باب التسجيل بعد الفترة المشار إليها آنفا ليتم فرز المتقدمين واختيارهم وفق الشروط المحددة ثم إقامة معرض يضم حملات الحج المعتمدة من قبل الوزارة.

وأضاف الكندري أنه يمكن للحاج الذي يتم ترشيحه للحج اختيار الحملة التي تناسب احتياجاته ورغباته وتحديد الآلية المناسبة لدفع الرسوم بعد سداد 25 ٪؜ من المبلغ لضمان التسجيل في الحملة.

وأفاد بأن نظام التسجيل الإلكتروني يحقق العديد من الأهداف منها خلق روح التنافس بين الحملات لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وإعطاء الحاج الحرية في اختيار برنامج الحج المناسب وتمكين من لم يسبق له الحج من أداء الفريضة.

ولفت إلى أن التسجيل يستهدف المواطنين ضمن مجموعة لا تتعدى خمسة أشخاص من الأقارب (جد - جدة - أب - أم - أخ - أخت - ابن - بنت - زوج - زوجة - العمة - الخالة) أو مواطنين مع مرافق مقيم واحد (زوجة - أم - زوج - ابن - بنت).

وذكر أنه "لن يسمح بالتسجيل لمن سبق له الحج إلا لثلاث فئات كمرافق، وهم: كبير السن فوق 70 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة (إعاقة حركية شديدة) والمحرم لنساء لم يسبق لهن الحج"، مضيفا أنه "بالنسبة لفئة غير محددي الجنسية بإمكانهم التسجيل لحين ورود الموافقة من السلطات في المملكة العربية السعودية".