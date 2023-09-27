شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف فى احتفالية المولد النبوى: البشرية لم تعرف أكرم من نبينا محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن البشرية لم تعرف عبر تاريخها ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنسانا أنبل ولا أشرف ولا أكرم ولا أعز على الله ولا أرحم بالخلق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمد.

أضاف وزير الأوقاف خلال كلمته في احتفالية الوزارة بالمولد النبوي الشريف، إن نبينا محمد نبى الإنسانية ورسولها، سواء من حيث ما تضمنته رسالته من قيم أخلاقية قائمة على الأمانة والصدق أم من حيث للناس كافة، مشيرا إلى أن من أهم علامات حبه كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.