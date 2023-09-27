شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى المولد النبوى على الإنجازات العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما هنأ الرئيس والقوات المسلحة بذكر انتصارات أكتوبر المجيدة والإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادة الرئيس السيسي في مختلف المجالات.

وأكد جمعة في كلمته، خلال احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الإنسانية ورسولها من حيث رسالته التي تتضمن قيما أخلاقية، ومن كونها رسالة للناس كافة.