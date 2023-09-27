شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يتوجه إلى الشيخ الطاروطى لتكريمه باحتفالية المولد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى محل جلوس القارئ الشيخ محمد الطاروطي، لتكريمه خلال احتفالية المولد النبوى، حيث ظهر الطاروطى خلال التكريم جالسا على كرسى متحرك.

حضر الاحتفالية التى تقيمها وزارة الأوقاف، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وشيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.