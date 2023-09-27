شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: لدى ثقة بأن الله سيثبت خطانا رغم الظروف الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه رغم الظروف الصعبة التي نمر بها سوف يسدد الله خطانا، متابعا: "مفيش شك رغم الظروف الصعبة دي إن الله سبحانه وتعالى هيسدد الخطى لازم يكون عندنا ثقة فى الله والمسار رغم الظروف الصعبة".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف.