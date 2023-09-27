شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: رسالة النبي محمد ستظل أمل الإنسانية وفردوسها المفقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أن نبوة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بهديها وتعاليمها ستظل أمل الانسانية وفردوسها المفقود وستظل أمل المسلمين.

وأضاف شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "البشرية تحتاج إلى قانون علوي يعلن المساواة والمؤاخاة بين الناس، ويحكم بينهم بالعدل، ويغري بالتراحم وبالرحمة يضعها فوق العدل، وبالضعيف يحميه، ويرد عنه غائلة القوي والمتجبر، وهذا، وغيره كثير، ما لا نجده إلا في برامج النبوة والأنبياء".

وتحتفل اليوم الأربعاء وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة.