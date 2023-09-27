شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى مشيدا بشباب مصر: "بقا فيه أمة شبابها بالحجم ده وتقلق من بكره" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعجابه بشباب الخريجين، قائلا: "كنا إمبارح موجودين في الإسماعيلية وشوفنا تخريج شباب الجامعات .. والحقيقة الاحتفال ده رغم بساطاته لكن الحشد اللى تم فيه.. استدعى حاجة غريبة.

أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته بذكرى المولد النبوي الشريف: "بقا فيه أمة شبابها بالحجم ده ويبقا عندها قلق في بكره؟.. فيه أمة يكون شبابها ما شاء الله بالعدد والحجم والقدرة دي تبقا قلقانة من بكره؟.. ده بكره ده بتاعهم هما.. وهما قادرين يحفظوا أقدار هذه الأمة".