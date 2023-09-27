شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: مفيش أمم قامت على الكذب والافتراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن إعجابه بشباب الخريجين، قائلا: "كان لازم أسجل ده لأن ده إحساس اتولد في حينه ..بقول كده للناس علشان الفترة اللى إحنا فيها كتير من البهتان والإفك والإثم والشرور .. والكلام الذى لا يليق .. وإسمحولى اقولكم وأقول لكل الناس اللى بتتكلم بالطريقة دى.. مفيش أمم قامت على الكذب والافتراء ولا على الهدم.. الأمم تقوم على الصدق والعمل والأمانة.

جاء ذلك خلال احتفالية المولد النبوى الشريف.