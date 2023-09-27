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رئيس الوزراء: الخميس 5 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة

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الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء القاهرة - سامية سيد - الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

كتبت هند مختار

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 02:21 م

 أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، بدلا من يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر).

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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