شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الرئيس السيسى خلال احتفالية المولد النبوى الشريف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى، إعجابه بشباب الخريجين، قائلا: "كنا إمبارح موجودين فى الإسماعيلية وشوفنا تخريج شباب الجامعات.. والحقيقة الاحتفال ده رغم بساطاته لكن الحشد اللى تم فيه.. استدعى حاجة غريبة.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته بذكرى المولد النبوى الشريف: "بقا فيه أمة شبابها بالحجم ده ويبقا عندها قلق فى بكره؟.. فيه أمة يكون شبابها ما شاء الله بالعدد والحجم والقدرة دى تبقا قلقانة من بكره؟.. ده بكره ده بتاعهم هما.. وهما قادرين يحفظوا أقدار هذه الأمة".

• أقدم خالص التهنئة لشعب مصر العظيم ولجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الكريم سيدنا محمد صلى الله

• أدعو الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة بالخير والسلام على مصر والإنسانية بأسرها

• سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة

• النبى محمد يعلمنا الثبات فى مواجهة العواصف الهوجاء

• سيرة حياة النبى محمد نبى الرحمة والهدى تحمل قيما عظيما عابرة للزمان والمكان

• النبى محمد كان عليه اجتياز المحن والشدائد التى تعرض لها وتعرضت لها الرسالة المحمدية وتعلمنا الثبات فى مواجهة العواصف الهوجاء

• مسيرة حياة النبى الكريم تؤكد لكل ذى بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين

• إننا إذ نسعى إلى الخير والرشاد والصالح العام نثق فى الله وفى قدرة شعبنا الصامد الأبى على اجتياز الصعاب مهما كانت

• احتفالنا بالمولد النبوى يأتى فى ظروف دقيقة يمر بها العالم

• الاضطراب بدأ بعد الكارثة الصحية التى تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر

• توقفت عملية الإنتاج فى كبرى دول العالم وسط موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية

• لدى ثقة بأن الله سيثبت خطانا رغم الظروف الصعبة

• مفيش شك رغم الظروف الصعبة دى إن الله سبحانه وتعالى هيسدد الخطى

• مش هقول اطمئنوا بينا ولا بالحكومة.. اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى

• كنا إمبارح موجودين فى الإسماعيلية وشوفنا تخريج شباب الجامعات والحقيقة الاحتفال ده رغم بساطته لكن الحشد اللى تم فيه استدعى حاجة غريبة

• فيه أمة يكون شبابها ما شاء الله بالعدد والحجم والقدرة دى تبقا قلقانة من بكرة؟.. ده بكرة ده بتاعهم هما وهما قادرين يحفظوا أقدار هذه الأمة

• كان لازم أسجل ده لأن ده إحساس اتولد فى حينه بقول كده للناس علشان الفترة اللى إحنا فيها كتير من البهتان والإفك والإثم والشرور والكلام الذى لا يليق

• إسمحولى أقولكم وأقول لكل الناس اللى بتتكلم بالطريقة دى مفيش أمم قامت على الكذب والافتراء ولا على الهدم.. الأمم تقوم على الصدق والعمل والأمانة

• مفيش أمة فى العالم تطلع لقدام أبدا من غير ما تاخد بأسباب الدنيا لكن يحرسها مسار أخلاق عميق ولو تخلت عنه لا يمكن اللى بيتخذوا منهج الأشرار

• الهدم وإشاعة الألم والفرقة والانهيار والكذب دى مش سنن ربنا والله هذا الأمر ليس من سنن الله عز وجل

• المهم أقول ليكم وأنتم دعاة تتحدثون للناس في المنابر المنهج اللى ماشيين بيه صدقوني منهج بيحاول يكون مستقيم وأمين ومخلص لله وشريف كمان في هذا المسار معنديش شك

• عاصفة طاغية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة كتلك كانت كفيلة باقتلاع اقتصادنا بشكل كلى

• العمل التنموى المكثف خلال الـ8 سنوات الأخيرة أثمر صلابة وصمودًا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومى

• أشاد الرئيس السيسي بكلمة شيخ الأزهر: أسجل بتقدير شديد كلمة فضيلة الإمام أحسنتم فضيلة الإمام فى كلمتك الشاملة الطيبة العميقة