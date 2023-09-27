شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء بمحطات الخط الثالث لمترو القطار الكهربائى ضمن حملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعاون الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل كل من الخط الثالث للمترو، والقطار الخفيف، وفقا لتوجيهات وزارة النقل وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق، مع المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وحملة صحة المرأة لتقديم خدمات الكشف المجاني والمبكر للركاب من السيدات في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة، وذلك إلى جانب الدور الحيوي الذي يلعبه كل من الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) كشريان ينقل أعدادا هائلة من الركاب كل يوم لتمكينهم من متابعة أعمالهم ودراستهم ومهامهم المختلفة.

وبموجب هذا التعاون يتواجد عدد من الأطباء والمتخصصين خلال الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر ومن 17 أكتوبر إلى 31 أكتوبر 2023 في محطات العباسية وكلية البنات من الخط الأخضر الثالث ومحطة مدينة الفنون والثقافة بقطار العاصمة والمحطة التبادلية عدلي منصور.

هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الشركة على التفاعل مع المناسبات الثقافية والمجتمعية والتعاون الوثيق مع كافة المبادرات الإيجابية التي تطرحها الجهات المختلفة لتقديم مستوى عالمي من الخدمات لعملائها وتحقيق رؤيتها لتكون جزءا فاعلا من المجتمع المصرى.