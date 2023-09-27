محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشف مصدر مسؤول عن تفاصيل جديدة بحادث إطلاق نار داخل جامعة القاهرة اليوم الأربعاء.

قال المصدر في تصريحات خاصة إن موظفا أطلق النار على زميلته ما أسفر عن إصابتها بطلقتين نقلت على إثرها إلى المستشفى مع التحفظ على المتهم والسلاح.

سُمع دوي إطلاق نار داخل جامعة القاهرة غرب محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء.

مصدر أمني مسؤول أفاد بأن إطلاق نار وقع داخل أحد المكاتب التابعة لكلية الآثار ظهر اليوم.

المصدر أضاف في تصريحات خاصة، إلى أنه تم نقل المصابة إلى أقرب مستشفى لعلاجه.

بسؤال عن تفاصيل الحادث رفض المصدر الكشف عن الملابسات "الواقعة قيد الفحص من ضباط المباحث".

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مصدر: موظف أطلق النار على زميلته داخل جامعة القاهرة

إصابة موظفة بطلق ناري داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة