مناظرة النيابة في مقتل موظفة داخل جامعة القاهرة: 4 رصاصات أحدثت دخول وخروج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

كشفت مناظرة نيابة جنوب الجيزة الكلية؛ لجثمان موظفة أطلق زميلها عليها الرصاص داخل جامعة القاهرة؛ عن إصابة المجني عليها بـ4 رصاصات في أنحاء متفرقة من الجسد أحدثت بعضها فتحات دخول وخروج.

وأسفرت المعاينة الأولية، عن أن الرصاصات أطلقت من طبنجة عيار 9 مم؛ وكلفت النيابة خبراء الأدلة الجنائية برفع فوارغ الطلقات من مسرح الجريمة.

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلى مبنى كلية الآثار بجامعة القاهرة لإجراء المعاينات اللازمة للحادث، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم.

كانت النيابة قررت التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وتبين التقاطها صورًا للأحداث حتى لحظة هروب المتهم من مبنى رعاية الشباب بالكلية.

وأطلق موظف النيران على زميلته داخل مبني رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، ما أسفر عن مفارقتها الحياة في الحال وفر هاربا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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مصدر: موظف أطلق النار على زميلته داخل جامعة القاهرة

إصابة موظفة بطلق ناري داخل كلية الآثار بجامعة القاهرة