شكرا لقرائتكم خبر عن "مدبولى" يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاعات رفع وعى المواطن وبناء شخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث ومناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولأعضاء الحكومة، ولجموع أبناء الشعب المصرى، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد علينا هذه المناسبة العطرة، وعلى الامتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، إلى الاحتفال الذى أقيم أمس بمناسبة يوم تفوق جامعات مصر، وشرفه بالحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وشهد ضمن فعالياته جلسة "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، التى تم خلالها استعراض جهود الدولة لبناء الانسان المصرى، وخططها المستقبلية فى هذا الإطار، مؤكدا على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بهذا الملف، سواء ما يخص التعليم، والثقافة، وغير ذلك من القطاعات المرتبطة برفع الوعى لدى المواطن وبناء شخصيته.

وتناول رئيس الوزراء العديد من الرسائل المهمة التى تم اطلاقها خلال الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، مؤكدًا استمرار مختلف أجهزة الدولة فى تنفيذ ما من شأنه بناء الانسان المصرى، بشكل يجعله قادرًا على تحقيق مختلف تطلعاته وأمنياته.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولى، فى هذا الصدد، الشكر للوزراء المعنيين، ولمحافظ الإسماعيلية، ولمختلف جهات الدولة المشاركة على حسن تنظيم هذا الحدث المهم، وهذا المظهر الحضارى الذى شاهدنا.

وانتقل رئيس الوزراء عقب ذلك للحديث عن فعاليات النسخة الثامنة لاجتماعات مجلس محافظى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التى عُقدت بمدينة شرم الشيخ مؤخرًا، واللقاءات المهمة التى أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش انعقاد تلك الاجتماعات التى تستضيفها مصر، ويأتى انعقادها للمرة الأولى فى القارة الأفريقية.

وأشار رئيس الوزراء، فى هذا الصدد، إلى دور البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، واعتباره شريكا مهما لمصر فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات.

من ناحية أخرى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، خلال الاجتماع، نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينة سانت كاترين، ضمن جولة شملت أيضًا عددًا آخر من المشروعات السياحية والخدمية بمحافظة جنوب سيناء، بمدينتى طابا ونويبع، موضحًا أن زيارة سانت كاترين شهدت متابعة سير العمل بأبرز مكونات مشروع تطوير "موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام" والذى يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية التى تحظى بها المدينة، وإبراز مكانتها التاريخية والدينية.

وفى هذا الصدد توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى الوزراء والقائمين على تنفيذ هذا المشروع الحضارى، مثمنًا الجهود المبذولة فى هذه المنطقة لتنفيذ مختلف المشروعات بمدينة سانت كاترين على أعلى مستوى، سعيا لظهور المدينة بالصورة التى تستحقها.