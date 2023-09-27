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الصحة تكشف السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى.. اعرف تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن السعرات الحرارية الخاصة بأنواع الحلوى المختلفة للمولد النبوى حيث تعبر السعرات الحرارية لبعض حلوى المولد النبوى لكل 100 جرام طبقا لجداول تحليل الأطعمة.

1- الفولية بها 444 سعرا حراريا 

2- الحمصية 387 سعرا حراريا 

3- السمسمية 619 سعرا حراريا 

4- الفستقية 630 سعرا حراريا 

5- اللوزية 650 سعرا حراريا 

6- البندقية 571 سعرا حراريا 

7- الملبن 382 سعرا حراريا 

8- النوجة 398 سعرا حراريا

9- اللديدة 526 سعرا حراريا  

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط فى تناول حلوى المولد النبوى، وذلك منعا لخطورتها على الصحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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