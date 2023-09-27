شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى.. اعرف تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن السعرات الحرارية الخاصة بأنواع الحلوى المختلفة للمولد النبوى حيث تعبر السعرات الحرارية لبعض حلوى المولد النبوى لكل 100 جرام طبقا لجداول تحليل الأطعمة.

1- الفولية بها 444 سعرا حراريا

2- الحمصية 387 سعرا حراريا

3- السمسمية 619 سعرا حراريا

4- الفستقية 630 سعرا حراريا

5- اللوزية 650 سعرا حراريا

6- البندقية 571 سعرا حراريا

7- الملبن 382 سعرا حراريا

8- النوجة 398 سعرا حراريا

9- اللديدة 526 سعرا حراريا

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط فى تناول حلوى المولد النبوى، وذلك منعا لخطورتها على الصحة.