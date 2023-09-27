شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجة 6 رسائل مهمة حول تناول حلوى المولد النبوى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن حلوى المولد النبوى تحتوى على المكسرات المفيدة لكنها تحتوى على كثير من السكريات التى تضر بالصحة. ووجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح جاءت كالآتى: 1- يجب تناول قطعة أو قطعتين من الحلوى 2- يجب ألا تتعدى حجم قطعة حلوى المولد النبوى حجم علبة الكبريت 3- يفضل تناول الحلوى فى الصباح حتى يكون هناك وقت لحرق سعراتها الحرارية 4- على مرضى السكر تقنين كميات تناول الحلوى مع ضرورة متابعة السكر 5- الامتناع عن إعطاء الحلوى لمرضى حساسية المكسرات 6- لا تنسى شرب الماء وتناول الخضراوات والفاكهة على مدار اليوم.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز