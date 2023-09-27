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الصحة توجة 6 رسائل مهمة حول تناول حلوى المولد النبوى.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن حلوى المولد النبوى تحتوى على المكسرات المفيدة لكنها تحتوى على كثير من السكريات التى تضر بالصحة.

ووجهت وزارة الصحة والسكان عددا من النصائح جاءت كالآتى:

1- يجب تناول قطعة أو قطعتين من الحلوى 

2- يجب ألا تتعدى حجم قطعة حلوى المولد النبوى حجم علبة الكبريت 

3- يفضل تناول الحلوى فى الصباح حتى يكون هناك وقت لحرق سعراتها الحرارية 

4- على مرضى السكر تقنين كميات تناول الحلوى مع ضرورة متابعة السكر 

5- الامتناع عن إعطاء الحلوى لمرضى حساسية المكسرات

6- لا تنسى شرب الماء وتناول الخضراوات والفاكهة على مدار اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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