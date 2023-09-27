شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إصدار عملات تذكارية بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، أبرزها الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات الجيش المصرى العظيم فى حرب أكتوبر عام 1973.
كما وافق المجلس على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسك عملات معدنية متداولة تحمل شعار انتصارات أكتوبر، فئة "الجنيه"، و"نصف الجنيه".
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