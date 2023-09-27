الحكومة: إصدار عملات تذكارية بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على حرب أكتوبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، أبرزها الترخيص لوزير المالية بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة والجنيهات العشرة، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على انتصارات الجيش المصرى العظيم فى حرب أكتوبر عام 1973.