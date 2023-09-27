شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة شديدة الحرارة بجنوب البلاد والعظمى تصل 45 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة خاصة على جنوب البلاد حتى نهاية الأسبوع لتسود أجواء حارة على القاهرة الكبرى شديدة الحرارة جنوبا حتى الجمعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى الجمعة 36 درجة وعلى جنوب الصعيد 45 درجة.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يشهد اليوم انخفاض فى نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة.