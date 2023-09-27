شكرا لقرائتكم خبر عن الواعظة وفاء عبدالسلام: تكريمى من الرئيس السيسي يعكس إيمان الدولة بدور المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الدكتورة وفاء عبد السلام عن فخرها وسعادتها لتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى لها اليوم خلال احتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.. وقالت: "تكريمى من الرئيس السيسى يعتبر تكريما لكافة الواعظات، وأشكر الرئيس بالإنابة عن كل امرأة مصرية وواعظة".

وأضافت الدكتورة وفاء عبد السلام - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء، أن هذا التكريم ينم عن مدى إيمان الدولة المصرية بدور المرأة وبمكانتها داخل المجتمع، والذى انعكس سابقا فى تخصيص عام 2017 عاما للمرأة وانتهاء بعام 2024 عاما للواعظات.

وأوضحت أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة كان له دور كبير فى إيجاد أرض صلبة للواعظات للوقوف عليها، مشيرة إلى أن الدولة عملت منذ 2017 على إزالة كافة التحديات التى تواجه المرأة وسعت إلى تمهيد الطريق لها وتوفير كافة الإمكانات لإنجاحها.

وأشادت الواعظة بدور وزير الأوقاف فى تطوير فكر الواعظات من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، وتلقيهن الدورات المختلفة التى تقدمها من أجل تطويرهن وتوصيل المعلومة إليهن واطلاعهن على كيفية نشر سماحة الدين الإسلامى وأخلاقيات الدين، وتدريبهن على أن تكون المرأة نموذجا مشرفا داخل المنزل وخارجه، وتعليهما طرق التربية الحديثة، مشيرا إلى أنه تم إتاحة الفرص أمامهن إلى السفر خارج القطر المصرى، عبر بعثات الحج وهذا يدل على إيمان الدولة المصرية بدور المرأة.