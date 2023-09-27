شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: مقابلات شخصية للراغبين فى الالتحاق ببرامج تدريبية مجانية بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط، أن مميزات التدريب شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج يحصل عليها المتدرب تفيد إتمام الدورة التدريبية، وبدل إنتقال يومي لكل متدرب تصرف فى نهاية كل دورة، ووجبة يومية، مع توفير كافة الأدوات الكتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية فى فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها لخريجي التدريب، مشيراً إلى أن شروط التدريب الحصول على مؤهل عالى أو متوسط بالنسبة لصيانة الحاسب والمحمول، اما الخياطة والتطريز يشترط إجادة القراءة والكتابة، مع اجتياز المقابلات الشخصية والتى تبدأ يوم 3 و 4 و 5 أكتوبر لدورة الخياطة، و 8 و 9 أكتوبر للتطريز، وصيانة الكمبيوتر يوم 10 و 11 و 12 أكتوبر، وصيانة المحمول 15 و 16 أكتوبر وذلك بمقر ديوان المديرية.
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