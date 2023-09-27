شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: حصر عمالة غير منتظمة بمواقع عمل بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن استكمال مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد لعمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة بجامعة الوادي الجديد، ومحطات المياه، ومدرسة عزب القصر الإعدادية ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة البيانات وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية للمسجلين بها بصفة دورية وفى المناسبات والأعياد ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة باستكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية على ارض الواقع من خلال الأجهزة التابعة للمديريات وذلك لتسجيلهم بقاعدة البيانات على المنظومة التى أعدتها الوزارة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، انه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة لحمايتها ورعايتها صحياً واجتماعياً ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لجميع المصريين، وبرعاية اللواء ا. ح. محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، قامت المديرية من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب تفتيش عمل وسلامة وصحة مهنية الخارجة ومكتب عمل القصر، بحصر العمالة غير المنتظمة ضمن خطة المديرية لاستكمال وتنقيح قاعدة بيانات المسجلين لديها من تلك الفئة لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية التى تقدمها المديرية لهم على مدار العام ، ومؤكداً استمرار عمليات الحصر والتسجيل بالمواقع المختلفة داخل المحافظة.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية جولة تفقدية مركز تدريب مهني الحضرة، لمتابعة الدورات التدريبية المجانية المنفذة بداخله على مهنة صيانة الأجهزة المنزلية، بـ 15 متدرب ومتدربة، والتأكد من سير العملية التدريبية وفقاً للخطط الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهنى وفق ساعات التدريب والمناهج المعتمدة بتدريب الشباب عليها ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بملف التدريب المهني لتخريج شباب مؤهل ومدرب على مهن يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وقادر على دخول سوق العمل أو بدء مشروعه الخاص به والمشاركة فى عملية التنمية.

وأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية فى تقرير للوزارة، أنه قام بزيارة مركز التدريب المهنى لمتابعة سير العملية التدريبية بالمركز، رافقه خلالها ايفيت عبد المسيح مدير إدارة مراكز التدريب، ونورا محمد مدير مركز تدريب مهني الحضرة، ومحمود حمودة من العاملين بالمركز، موجهاً بتوفير فرص عمل للشباب بالمنشآت الصناعية.بعد اجتياز الاختبارات النهائية للدورة، وأيضاً التسهيل على الشباب ومساندتهم للبدء بمشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال صندوق التنمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية ، وأكد على عمل زيارات ميدانية للشركات والمصانع للشباب أثناء تدريبيهم وذلك لاكتساب الخبرة والتطبيق العملي لهم حتى يتمكنوا من الحصول على فرص العمل في مختلف المجالات التي تم التدريب عليها بالمراكز التدريبية، ومشيراً إلى أنه تسعى المديرية لتدريب الشباب على المهن المستحدثة للاستفادة منها فى مجال التدريب لتواكب سوق العمل.