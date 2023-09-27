شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل فتاة جراء حادث طعن جنوب العاصمة البريطانية لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقت فتاة بريطانية /15 عاما/ حتفها، اليوم /الأربعاء/ جراء حادث طعن فى جنوب العاصمة لندن.



وذكرت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية - فى نشرتها الإنجليزية - أن الشرطة ألقت القبض على منفذ الهجوم بعد مرور 15 دقيقة فقط على الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية لكشف أسباب الهجوم.



من جانبه، أعرب عمدة العاصمة لندن صديق خان عن حزنه الشديد جراء الحادث، معربا عن دعمه لأسرة وأصدقاء الفتاة.