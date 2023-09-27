شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في مينسك يلتقى نائب وزير الصناعة البيلاروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير نزيه النجاري سفير مصر غير المقيم في بيلاروسيا، نائب وزير الصناعة البيلاروسي ديميتري خارتوشنيك، وذلك في إطار اللقاءات التي يجريها السفير المصري خلال زيارته الحالية لمينسك.

وأكدت السفارة المصرية لدى موسكو في بيان صحفي، الأربعاء، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التصنيع المشترك وتوطين بعض الصناعات البيلاروسية في مصر، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بهذا الموضوع، بما يخدم أهداف تقليل الواردات من بعض السلع الصناعية والاستفادة من قدرة مصر على التصدير للأسواق الافريقية.