الوطنية للانتخابات توقع بروتوكولًا مع القابضة للسياحة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

وقع المستشار وليد حمزة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، بروتوكول تعاون مشترك لتوفير الإقامات اللازمة لتسكين القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك في حضور المستشار محمد عبدالواحد والمستشار عبد السلام محمود عضوي مجلس الإدارة، والمستشار شادي رياض نائب المدير التنفيذي للهيئة، والمستشارين أشرف عبد الصادق ومحمد عبد العال وإنجي بدوي، أعضاء الجهاز التنفيذي.