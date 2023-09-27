شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد اطلاق فعاليات المؤتمر الصحفى للنسخة المصرية لمارثون الرمال العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم الأربعاء إطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالنسخة المصرية من ماراثون الرمال الدولي 2023 بالفيوم، المزمع إطلاقة نوفمبر المقبل، بحضور ممثل عن السفارة الفرنسية بالقاهرة، وأيمن حقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ذا تراى فاكتورى الفرنسية، مشاركة دولية واسعة تحدث للمرة الأولى فى تاريخ مسابقات ماراثون الرمال في مصر، تحت رعاية وزارات الشباب والرياضة ووزارتى البيئة والسياحة والآثار.

ويأتى تنظيم وزارتى البيئة والشباب والرياضة والسياحة لمارثون الرمال العالمى بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، ضمن اهتمام الوزارات الثلاثة بالأنشطة السياحية التى تتناسب مع طبيعة المحميات، بالتوازى مع بحث مشروعات جديدة خضراء داخل المحمية أبرزها حديقة حيوان مفتوحة ملاذ آمن للحيوانات البرية على غرار جدية مأوى بالأردن.

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ويعد ماراثون الرمال سباقا عالميا تم تنظيمه لأول مرة منذ 40 عاما فى المغرب، ويتم تكراره بالعديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان، ويتم تنفيذه بشرط مراعاة كافة المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية، على مسافة 120 كم تقريبا فى عمق صحراء وادى الريان بالفيوم لمدة 4 أيام فى الصحراء.

ويهدف مارثون الرمال بمحمية وادى الريان إلى الترويج، بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية فى مصر و يستهدف أيضا تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، وستتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى، كما يتوقع أن يحضر ماراثون الرمال بوادى الريان حوالى 300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر.

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